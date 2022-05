 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Superati i play-off contro la Reggina, il Frosinone di mister Mizzoni negli ottavi di finale pesca il Napoli, compagine già affrontata nella regular season. I giallazzurri domenica pomeriggio proveranno a riscattare le sconfitte subite nell’8ª e 17ª giornata di campionato.

Giro di boa per gli Under 14 élite che sabato affronteranno il Villalba Ocres Moca nell’ultima giornata di campionato, match che vale il primo posto in classifica. I giallazzurri infatti condividono la testa della classifica con l’Accademia Calcio Roma e la vittoria favorirebbe proprio il Frosinone, a prescindere poi dal risultato della squadra romana.



UNDER 17

Campionato terminato

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15 – Ottavi di finale

Domenica 15 maggio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Napoli

UNDER 14 élite – 26ª giornata

Sabato 14 maggio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Villalba Ocres Moca

UNDER 14 pro

Campionato terminato

UNDER 13 Pro

Campionato terminato

