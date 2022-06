 SETTORE GIOVANILE, PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Atto finale per il Frosinone under 14 di mister Broccolato.

I giallazzurri affronteranno l’AS Roma nella finalissima per il titolo regionale.

Il match si disputerà lunedì 6 giugno nel Centro Sportivo “Castelli Giorgio”, in campo neutro.

La compagine capitolina, in semifinale, ha superato il Grifone solamente ai rigori dopo il pirotecnico 3-3 dei tempi regolamentari.

UNDER 17

Campionato terminato

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15

Campionato terminato

UNDER 14 élite – Finale

Lunedì 6 giugno alle ore 18:00 – Roma (RM)

FROSINONE – AS Roma

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio