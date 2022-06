 UNDER 14, IL FROSINONE COMBATTE FINO AL 90° MA VELLA REGALA ALLA ROMA IL TITOLO REGIONALE.

FROSINONE: Giora, Lama, Carlaccini, Mancini, Rosa, Marini, Stangoni, Muccitelli, D’Amico (dal 10’ st Petraglia e dal 29’ st Cascone), Callarà, Carpentieri.

A disposizione: Cera, Colafrancesco, Reali, Magliozzi, Riggi, Summa, Pantano.

Allenatore: Broccolato.

AS ROMA: Marcaccini, Patitucci (dal 15’ st Mirenzi), Basile (dal 19’ st Tosti), Piermattei, Pallassini, Caviglia, Maccaroni, Mariani, Vella, Modugno (dal 9’ st Luzi), Loreti (dal 38’ st De Negri).

A disposizione: Corriere, Bugai, Virgilio, Borghi, Menghini.

Allenatore: Scala.

Arbitro: sig. Di Nicola della sezione di Ciampino; assistenti: sigg. Capece della sezione di Ciampino e Nardozi della sezione di Roma 1.

Marcatori: 26’ pt e 33’ pt Vella (Roma), 2’ st D’Amico (Frosinone).

Note: ammoniti: Rosa (Frosinone), Carpentieri (Frosinone), Mancini (Frosinone); espulsi: Vella (Roma); recupero: 2’ pt e 5’ st.

ROMA – La Roma vince la finale e si aggiudica il titolo regionale battendo i pari età del Frosinone.

I giallazzurri arrivano in finale dopo aver chiuso la regular season al 1° posto e dopo la doppia vittoria con Trastevere e Accademia Calcio Roma.

La sconfitta però non cancella lo straordinario percorso fatto dai ragazzi di mister Broccolato e la soddisfazione di essere arrivati fino alla fine uscendo sconfitti solamente in finale.

Fischio d’inizio e il Frosinone sorprende la retroguardia della Roma su un calcio d’angolo di Mancini che è bravo a pescare il taglio di Carlaccini sul primo palo, la conclusione di testa termina sul fondo.

Capovolgimento di fronte, la Roma impensierisce due volte il Frosinone prima con una conclusione dal vertice dell’area di rigore di Mariano, con intervento plastico di Giora, poi con una traversa su calcio di punizione di Maccaroni.

Le due compagini, nonostante il caldo, non mollano di un centimetro e continuano ad attaccare: al 22’ minuto ci prova il Frosinone con Stangoni che dall’out di sinistra trova D’Amico nel centro dell’area di rigore ma Marcaccini fa buona guardia.

Al minuto 26’ la Roma sblocca il match trovando il gol con Vella. Il numero 9 giallorosso servito in profondità arriva a tu per tu con Giora, il portiere del Frosinone prova a chiudere lo specchio della porta ma l’attaccante è bravo ad aprire il piattone e a trovare lo spiraglio per depositare in rete.

Il gol dello 0-1 demoralizza il Frosinone tanto da subire il raddoppio a pochi minuti dalla fine del primo tempo: Vella lavora bene di sponda per Mariani, il numero 8 attende il movimento del compagno e lo serve in profondità, l’attaccante giallorosso supera con una finta Marini e batte per la seconda volta Giora.

Termina 0-2 il primo tempo.

Negli spogliatoi Broccolato motiva i suoi e i risultati si vedono perché nemmeno dopo 120 secondi dal fischio d’inizio il Frosinone accorcia le distanze con D’Amico. Mancini batte un calcio d’angolo nel mezzo, Carpentieri al volo impatta e colpisce la traversa ma sulla ribattuta si fionda D’Amico che trova il tap-in vincente.

5 minuti dopo il Frosinone sfiora il pareggio con una conclusione da lontano di Callarà, Marcaccini vola e toglie la sfera da sotto la traversa.

Al 26’ minuto la Roma rimane in dieci uomini per l’espulsione di Vella.

Nel finale il Frosinone prova gli ultimi assalti ma la Roma difende bene fino al triplice fischio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio