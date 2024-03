 SGAMBATO NON BASTA, IL FROSINONE CADE 3-2 CONTRO IL PALERMO

FROSINONE: Ruotolo, Silvi (16’ st Zorzetto), Copia (32’ st Conti), Cacchioni (32’ st Bartolini), Zavarese, Natali, Bevilacqua (33’ st Antonucci), Makulova, Sgambato, Spagnoli, Tata.

A disposizione: Zuliani, Mendolicchio, Palmigiani, Martella, Rutigliano.

Allenatore: Foglietta.

PALERMO: Sorce, Celauro (20’ st Gippetto), Tarantino, Bruno, Incontrera, Priolo, Dragotto (25’ st Di Salvo), Piro (34’ st Chirillo), Ribellino, Cancilla, Licari.

A disposizione: Biundo, Bonanno, Palermo, Impellitteri.

Allenatore: Licciardi.

Marcatori: 7’ e 27’ Sgambato (F), 20’ e 32’ Dragotto (P), 23’ Licari (P).

Note: ammoniti: Copia (F), Natali (F), Zavarese (F), Zorzetto (F), Incontrera (P).

FERENTINO – Si ferma il filotto di risultati utili consecutivi del Frosinone di Mister Foglietta. Le giallazzurre, dopo aver battuto per 4-1 il Montespaccato, cadono 3-2 contro un Palermo che non si è arreso allo svantaggio iniziale. Il primo tempo del match è spumeggiante perché tutte le marcature si concentrano nei primi 32’ minuti di gara. Al 7’ minuto le padrone di casa beneficiano di un tiro dagli 11 metri, Sgambato in maniera impeccabile batte Sorce e sblocca il march. Tredici minuti dopo il Palermo ristabilisce la parità con Dragotto e in un lampo la ribaltano con il gol di Licari per il momentaneo 1-2. Il Frosinone non si arrende e tempo 180 secondi ritrova la parità di nuovo con Sgambato. Al 32’ minuto doccia fredda per le canarine perché Dragotto sigla la sua doppietta personale battendo per la seconda volta Ruotolo.

Nella ripresa il risultato non cambia con le due compagini che si allungano, complice la stanchezza, con il Frosinone alla ricerca del pareggio ma con una retroguardia rosanero che riesce a mantenere inalterato il risultato.

