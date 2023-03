 SPAL-FROSINONE 0-2, IL TABELLINO

SPAL (4-3-2-1): Pomini; Dickmann (35’ st Almici); Meccariello, Arena, Tripaldelli (35’ st Celia); Zanellato (23’ st Rossi), Prati, Maistro; Nainggolan (1’ st Tunjoc), Feftatzidis (18’ st Moncini); La Mantia.

A disposizione: Brazao, Dalle Mura, Zuculini, Murgia, Peda, Rauti, Rabbi.

Allenatore: Oddo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi (12’ st Monterisi), Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Kone, Mazzitelli (12’ st Gelli), Garritano (29’ st Rohden); Insigne (12’ st Caso), Moro (42’ st Mulattieri), Baez.

A disposizione: Loria, Oyomo, Bocic, Kalaj, Bidaoui, Oliveri, Borrelli.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia; assistenti sigg. Antonio Vono di Soverato (Catanzaro) e Francesco Cortese di Palermo; Quarto Uomo signor Andrea Calzavara di Varese. Var signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar signor signor Giacomo Paganessi di Bergamo.

Marcatori: 24’ pt Lucioni (F), 16’ st Caso (F)

Note: 6.673 (4.763 abbonamenti; 1.910 biglietti) di cui 167 ospiti; angoli: 6-2 per la Spal; ammoniti: 20’ pt Kone (F), 43’ st Dickmann (S), 7’ st Sampirisi (F), 24’ st Pomini (S); recuperi: 2’ pt; 4’ st.

FERRARA – Un gol per tempo e il Frosinone riprende la lunga marcia in direzione della serie A. A decidere la sfida del ‘Mazza’ il vantaggio di Lucioni che al 24’ del primo tempo, da attaccante di razza infila alle spalle di Pomini un cross di Baez. Un attimo prima l’occasione sull’asse Garritano-Moro-Frabotta ma il terzino è leggermente avanti al pallone che non riesce a toccare a porta vuota. La Spal trova il pari con Prati ma il Var annulla per fuorigioco del centrocampista emiliano. Nella ripresa Turati spegne le velleità dei padroni di casa con una gran parata sul tiro della bestia nera La Mantia, poi Caso – subentrato ad Insigne – mette la firma al match con un gran gol. Nel finale anche un palo di Rohden a Pomini battuto. I giallazzurri al termine della 27.a giornata riportano a 11 i punti di vantaggio sul Genoa e mantengono +12 sulla terza posizione.