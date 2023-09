 SPECIALE SKY SUL FROSINONE: MAZZITELLI

FERENTINO (FR) – Il capitano Mazzitelli nelle interviste dello speciale ‘confezionato’ da Sky al Centro Sportivo di Ferentino.

Cosa rappresenta per te la fascia da capitano?

“Per me è un orgoglio, è la prima volta in assoluto nella mia carriera. Ho cercato di prendere da ognuno dei capitani che ho avuto. Come ad esempio Lucioni lo scorso anno e Magnanelli ai tempi del Sassuolo. L’obiettivo è di dare una mano a questo gruppo”.

Quanto è importante per Di Francesco, che hai avuto già nel Sassuolo e col quale hai condiviso il passato alla Roma?

“Il mister ha tantissima esperienza, conosce benissimo il campionato, sa lavorare con i giovani e qui ce ne sono tanti. E’ stato bravo a prepararci a questo inizio di campionato. Per noi è un valore aggiunto, siamo contenti che ci sia lui ad allenarci”.

Ci racconti la doppietta al Sassuolo?

“E’ stata la mia prima doppietta, non la potrò mai dimenticare. E’ stata un’emozione incredibile anche perché stavamo perdendo e alla fine abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Felice sia per i miei gol che la vittoria in casa davanti ai nostri tifosi”.

Domenica cosa vorrà dire affrontare la Roma, da capitano allo stadio Olimpico?

“Affronteremo una grande squadra. Sappiamo che la Roma a livello di nomi è una delle più forti del campionato. Sarà una partita difficilissima, dovremo affrontarla bene, dando il massimo”.

E quando sarai nel tunnel dello stadio Olimpico cosa ti verrà in mente?

“Meglio stare concentrati sulla partita ma sicuramente sarà una grande emozione anche perché sono cresciuto vicino quello stadio”.

