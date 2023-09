 PRIMAVERA TIM CUP, FROSINONE – CROTONE 6-0

Frosinone – Crotone 6-0

Reti: 13’ Mezgars, 33’ Dixon, 66’ Milazzo, 70’ Dixon, 83’ Stoyanov, 85’ Totti

Frosinone: Lagonigro, Pahic, Stefanelli (60’ Romano A.), Cissè, Giunashvili, Severino, Dixon (85’ Totti), Boccia (46’ Stoyanov), Voncina (60’ Cichero), Milazzo, Mezgars (85’ Antoci). A disposizione: Romano T., Amerighi, Macej, Rocci, Molignano, Romano R.. Allenatore: Gregucci

Crotone: Lisi, Russo, Loiacono, Riezzo, Tarantino (46’ Milano), Pirozzi, Scandale (46’ Ferraj), Cacia (Le Pera), Ambrogio, Aprile 70’ Solmonte), Elia (46’ De Marco). A disposizione: Bovini, Greco, De Marco, Russo. Allenatore: Bovini

Arbitro: Simone Gavini della sezione di Aprilia

Ammoniti: Russo e Cacia (C)

Note: Angoli 8-1 | Recuperi: 0 p.t. / 3 s.t.

FERENTINO – Netta vittoria per la Primavera alla ‘Città dello Sport’, la squadra di mister Gregucci trova il primo successo della stagione e avanza così al prossimo turno di coppa.

Fin dall’inizio è il Frosinone a controllare il match, prima occasione di Severino che sfrutta l’ottimo pallone recuperato da Milazzo, il tiro però termina sul fondo. Ci prova anche il Crotone con Scandale, la conclusione del numero 7 termina alta. Al 13’ ecco il vantaggio giallazzurro. Cross di Cissè per Mezgars, bravo in girata di testa a metterla dentro. Poco dopo la mezz’ora il Frosinone raddoppia. Ancora Cissè protagonista, il centrocampista recupera palla e serve Voncina, ottimo il filtrante per Dixon, che dal limite non sbaglia. Poco prima del duplice fischio, la squadra di Gregucci potrebbe segnare ancora, ma il pallonetto di Voncina termina alto.

Nella ripresa è sempre il Frosinone a controllare la partita e al 67’ ecco il 3-0. Fa tutto Milazzo, conquista il penalty e lo trasforma. Passano solo 3 minuti e Dixon fa doppietta. Ottimo il movimento per Mezgars che colpisce il palo, Dixon è il più veloce di tutti e sulla respinta non sbaglia. Al minuto numero 83 è ancora il Frosinone a colpire. Pressing di Cichero, che recupera palla e serve Stoyanov, che dal limite la piazza alla sinistra di Lisi. Al minuto numero 85 è Totti al volo a portare il risultato sul definitivo 6-0. Vittoria e passaggio del turno per i giallazzurri, che ai sedicesimi se la vedranno con la Lazio.