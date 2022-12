 SUDTIROL-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR FOURNEAU DI ROMA 1

Sarà il signor Francesco Fourneau di Roma 1 a dirigere Sudtirol-Frosinone, gara valida per la 15.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 4 dicembre 2022 alle ore 15 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano. Assistenti designati i signori Stefano Alassio di Imperia e Eugenio Scarpa di Collegno (Lo). Il Quarto Uomo designato è il signor Daniele Minelli di Varese. Al Var il Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar il signor Giacomo Paganessi di Bergamo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio