 SUMMER CAMP, SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ

In occasione della gara Frosinone-Cittadella, in programma domenica allo stadio Benito Stirpe, la società è lieta di offrire un’opportunità unica per tutte le famiglie interessate ai Frosinone Summer Camp 2025.

Nel pre-partita e durante tutto l’evento, presso lo Store ufficiale sarà attivo un desk informativo dedicato ai Summer Camp, dove un tecnico ufficiale del settore giovanile giallazzurro sarà a disposizione per fornire tutti i dettagli sull’iniziativa in programma a Fiuggi dal 9 al 27 giugno.

Novità esclusiva per l’occasione: sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente presso il desk. E non è finita qui: per chi sceglierà la formula Day Camp, è previsto uno sconto speciale del 15% nella quota di iscrizione.

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi alla segreteria del Frosinone Summer Camp scrivendo alla seguente mail: camp@frosinonecalcio.com. In alternativa, contattando il numero +39 376 283 5189 (anche via chiamata o WhatsApp).