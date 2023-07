 TOGETHER FC SPA, PARTE IL PROGETTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Dopo il successo del ‘Frosinone Bond’, la Together FC s.p.a. rende noto termini e condizioni del progetto ‘prestito obbligazionario’, che sarà possibile sottoscrivere presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone a partire dal 26 luglio 2023.

“Sono orgoglioso di aver preso parte e di aver strutturato il ‘Frosinone Bond’ nel 2018 – così il Consigliere Delegato di Together FC s.p.a. dott. Rosario Zoino – l’orgoglio non nasce tanto dal fatto di aver raccolto 1,5 mln, ma di aver visto il 52% degli investitori versare tra i 500 e i 1000 euro, segno che la campagna ha avuto un forte ritorno di tipo popolare, ciò che volevamo”.

“Il Frosinone Calcio – continua il Dott. Zoino – è una società strutturata e il nostro obiettivo, in questa operazione, non è solo quello di recuperare finanza, ma di creare un legame ancora più forte con il nostro territorio. Alla luce del successo del ‘Frosinone Bond’, la Together FC s.p.a., ha deciso di replicare questa iniziativa, attraverso una operazione che sarà di ‘diritto Italiano’, con una struttura, di conseguenza, diversa rispetto alla precedente. Il tutto partirà il 26 luglio 2023 per poi concludersi il 30 ottobre 2023. L’investitore dovrà recarsi presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I fondi raccolti saranno destinati a coprire almeno parzialmente le migliorie che la società sta compiendo allo stadio ‘Benito Stirpe’ e al Centro Sportivo di Ferentino”.