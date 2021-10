 TORNEO “ELIO SERILLI”, L’UNDER 14 BATTUTA DALLA ROMA IN SEMIFINALE

Termina in semifinale il percorso del Frosinone Under 14 nel Torneo nazionale “Elio Serilli”.

Il torneo, organizzato dall’Urbetevere Calcio in memoria dello storico dirigente soprannominato “il condor”, ha visto contendersi il titolo 8 squadre Under 14 divise in 2 gironi (A e B): AS Roma, SS Lazio, Frosinone Calcio, Ternana, Perugia, Pescara, Urbetevere e Monterosi.

Il Frosinone è stato inserito nel girone B insieme alla Lazio, al Monterosi e al Perugia.

Fase a gironi:

21/09/2021

PERUGIA – FROSINONE 1-1

Marcatore: D’Amico (Frosinone)

25/09/2021

FROSINONE – SS LAZIO 1-1

Marcatore: Carpentieri (Frosinone)

30/09/2021

MONTEROSI – FROSINONE 0-6

Marcatori: Mancini (Frosinone), Mancini (Frosinone), Petraglia (Frosinone), Petraglia (Frosinone), Petraglia (Frosinone), D’Amico (Frosinone), Magliozzi (Frosinone), Pantano (Frosinone)

Semifinale:

05/10/2021

AS ROMA – FROSINONE 2-0

ROMA – Prime uscite ufficiali per i classe 2008 allenati da mister Broccolato.

Il Frosinone nell’XI Torneo Nazionale “Elio Serilli” ha ben figurato superando la fase a gironi da imbattuta ed arrendendosi solamente in semifinale contro la AS Roma.

La prima gara della fase a gironi del gruppo B vede i giallazzurri affrontare il Perugia, match che termina in parità con una marcatura messa a segno da D’Amico.

Pochi giorni dopo altro big match tra professionisti: i canarini affrontano i biancocelesti della Lazio. Le due compagini si dividono la posta in palio e fanno 1-1 con un gol di Carpentieri per il Frosinone.

Si comincia a delineare la classifica con a capo la Lazio (4 punti), a seguire il Monterosi (3 punti) vincitore della gara contro il Perugia, il Frosinone (2 punti) e a chiudere il Perugia (1 punto).

Il Frosinone per approdare al turno successivo deve assolutamente vincere la terza partita proprio contro la seconda classificata, il Monterosi.

I ragazzi di mister Broccolato salgono in cattedra e rifilano un sonoro 6-0 alla squadra avversaria grazie ad una doppietta di Mancini, hat-trick di Petraglia, D’Amico in gol anche nella prima giornata, Magliozzi e infine anche Pantano.

La vittoria contro il Monterosi permette al Frosinone di superare la fase a gironi con 5 punti, dietro solamente alla Lazio, e conquistare il diritto di affrontare in semifinale la AS Roma, prima classificata del girone A.

In semifinale le squadre si affrontano a viso aperto ma i giallazzurri vanno in svantaggio a metà della prima frazione e subito dopo subiscono il raddoppio su calcio di rigore.

Il doppio svantaggio non butta giù la compagine allenata da mister Broccolato che prova comunque a proporre il proprio gioco e ad offendere ma senza trovare la via della rete.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio