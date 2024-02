 Under 14 Elite, Frosinone-Grifone 3-0

FROSINONE: Crescenzi, Conti (28′ st Cerquozzi), Balan (34’st Della Rasa), De Luca, Grande, Antonelli (36′ st Farina), Xhemali (28′ st Verdone), Montanaro (34′ st Minotti), Tacchi (5′ st Massa), Mastropietro, Tolomeo (31′ st Ranieri)

A disposizione: Esposito, Polletta

Allenatore: Pacini

GRIFONE: Parcaroli, Bronzi, Vanni (25′ st Persico), Leoni (25′ st Biferale), Pietrolati, Ciaralli (22’st Sambucaro), Carbone, Tamilia (15′ st Maida), De Angelis (25′ st Silvestri), Tavolini, Belli (25′ st V.Lombardo)

A disposizione: F. Lombardo, Nicoletti

Allenatore: Gualdaroni

Marcatori: Tacchi 10′ pt, Xhemali 23 St, Cerquozzi 32 st

Arbitro: Anastasio di Cassino

Partita di carattere e tre punti importanti per rimanere incollati al vertice della classifica per l’Under 14 Elite di Pacini che batte una squadra ostica come il Grifone. Gli ospiti di Gualdaroni infatti venivano dal bel pareggio a Villa Dei Massimi contro la Romulea, e spinti dalla buona prestazione effettuata la settimana scorsa, avevano il desiderio di continuare il loro buon periodo di forma. Il Frosinone la sbocca da calcio d’angolo con il solito Tacchi, ma dal 30′ del primo tempo la strada sarebbe potuta diventare in salita a causa dell’espulsione di Mastropietro. Nonostante l’inferiorità numerica, e grazie alla compattezza di tutti gli undici in campo, arrivano nella seconda frazione le reti di Xhemali e Cerquozzi, che chiudono il match.