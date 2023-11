 Under 14 Elite, Frosinone-Romulea 2-1

FROSINONE: Crescenzi, Conti (12′ st Frara), Balan, De Luca, Grande, Antonelli, Xhemali (29’st Cerquozzi), Tolomeo, Tacchi (21′ st Minotti), Montanaro (5′ st Battaglia), Mastropietro (1’st Massa)

A disposizione: Marchiotto, Di Camillo, Verdone, Ranieri

Allenatore: Pacini

ROMULEA: Compagnucci, Busato, Rago (20 st Eufracia), Di Carlo, Bernabucci, Di Michele (12’pt Segata), Zofrea (29’st Guiducci), Lilli (20’st Giancotta), Di Vilio (22’st Censori), D’Antonio (32’st Smaldone),Marini

A disposizione: Bellisomo, Peri, Frati

Allenatore: Porcella

Marcatori: 9pt e 19’st Xhemali, 25’st Bernabucci

Arbitro: Anastasio di Cassino

Vittoria di spessore per il Frosinone che batte la Romulea nello scontro diretto del Girone B dell’Under 14 Elite. I ragazzi di Pacini affrontavano una squadra forte che con meriti presidia le zone nobili della classifica. Per questo motivo serviva una prestazione di livello, che puntualmente è arrivata. Gara combattuta, con i padroni di casa che fanno capire subito la preparazione minuziosa che c’è stata in settimana, con tante occasioni pericolose verso la porta difesa da Compagnucci. Al 9′ i giallazzurri passano in vantaggio con Xhemali, che è il primo ad avventarsi su una palla sporca spostando la partita a nostro favore. Nella ripresa gli amaranto-oro, entrano con un piglio diverso ed iniziano ad alzare il proprio baricentro, ma solo dal punto di vista territoriale poiché i giocatori di Porcella effettivamente non calciano mai dalle parti di Crescenzi. In contropiede, Xhemali è ancora protagonista, portando il Frosinone sul doppio vantaggio. La Romulea, qualche minuto dopo, riesce ad accorciare le distanze, in maniera fortunosa, con Bernabucci che crossa male e riesce a pescare il jolly. Match che si conclude con i tre punti per Pacini, che adesso può tornare a puntare al primo posto.