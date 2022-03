 UNDER 14 ÉLITE, LA CAPOLISTA FROSINONE RIFILA UNA MANITA AL TIVOLI

TIVOLI: Biddau, Orsini, Fabiani, Dariozzi, Carchella, Latini, Paolacci, Castegnaro, Piacentini, Bellomo, Angelini.

A disposizione: Iannone, Bucciarelli, Amancei, Ciucci, Gjinaj.

Allenatore: –

FROSINONE: Cera, Lama (dal 7’ st Pantano), Ciucci, Muccitelli (dal 17’ st De Santis), Marini, Reali, Stangoni (dal 7’ st D’Amico), Mancini (dal 12’ st Callara), Petraglia (dal 17’ st Bonanni), D’Arpino, Carpentieri.

A disposizione: Massella.

Allenatore: Broccolato

Arbitro: sig. Carrone Tamburro della sezione di Tivoli.

Marcatori: 10’ pt, 28’ pt, 5’ st 16’ st Carpentieri (Frosinone), 29’ st D’Amico (Frosinone).

TIVOLI – Un super Frosinone passeggia sul fanalino di coda Tivoli e consolida il 1° posto in classifica: 46 punti in 16 partite disputate.

Il match si mette subito sui binari giusti perché i ragazzi di mister Broccolato rompono l’equilibrio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio con Carpentieri. Il numero 11 ciociaro è inarrestabile e poco prima della mezz’ora va di nuovo a segno.

Nella ripresa gli ospiti non calano il ritmo, anzi accelerano e si portano prima sullo 0-3 e poi sullo 0-4 ancora con Carpentieri: poker per l’attaccante giallazzurro. Al 29’ minuto del secondo tempo il subentrato D’Amico chiude i conti e congela lo 0-5 del Frosinone.

