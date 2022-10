 UNDER 14 ÉLITE, OTTIMA LA PRIMA. POKER GIALLAZZURRO AL FIANO ROMANO

FROSINONE: Cavazza (dal 20’ st Vandra), Trulli, Pantalone (dal 16’ st Esposito), Voidoc, Tomasseti, E. Riggi (dal 20’ st Degli Stefani), Ferrara (dal 1’ st Marcuccilli), Sperduti (dal 20’ st Fioretti), Carbone (dal 16’ st Ricci), Eulisi (dal 30’ st M. Riggi), Giurdanella.

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

FIANO ROMANO: De Luca, Serban (dal 12’ st Oliva), Colloriti, Petripaoli (dal 24’ st D’Egidio), Eusebi (dal 1’ st Spingi), Fonnesu, Nardone, Scarinci (dal 18’ st Bielli), Savalli (dal 1’ st Biondi), Pepe (dal 20’ st Vagnoli), Puglisi (dal 12’ st Pitaffi).

A disposizione: –

Allenatore: –

Arbitro: sig. Valerio Barletta della sezione di Frosinone.

Marcatori: 8’ e 28’ pt E. Riggi (F), 7’ e 25’ st Carbone (F).

Note: ammoniti: Pantaleone (F), Puglisi (F), Biondi (F); recupero: .

RIPI – Comincia nel migliore dei modi il cammino del Frosinone under 14 nel campionato élite.

I giallazzurri di mister Broccolato superano in maniera agevole il Fiano Romano e chiudono il match con un netto 4-0.

Due gol per tempo e due doppiette personali: all’8’ minuto e al 28’ minuto della prima frazione Emanuele Riggi apre il match e raddoppia; nella ripresa il protagonista è Carbone che realizza prima un calcio di rigore al 7’ minuto e poi cala il poker al 25’ minuto.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio