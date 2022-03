 UNDER 14 PRO, Colpo Frosinone: Mancini e Stangoni stendono la Lazio (2-0)

FROSINONE: Giora, Lama, Carlaccini, Muccitelli, Marini, Reali, Stangoni, Mancini, D’Amico (dal 20’ st Rosa), Callarà (dal 27’ st Petraglia), Carpentieri.

A disposizione: Cera, Ciucci, Migliozzi, Summa, Cascone.

Allenatore: Broccolato.

LAZIO: Russi, Petroni, Calvani (dal 13’ st Tagliolini), Di Marzio, Noto, Ciucci, Romanelli (dal 7’ st Lo Monaco), Marku (dal 7’ st De Pascalis), Zangari, Di Claudio (dal 20’ st Costantino), Saitta.

A disposizione: Giacomone, Di Liberto, Miloiu, Cerroni, Sugamosto.

Allenatore: Ruggeri.

Arbitro: Sig. Guza della sezione di Cassino.

Marcatori: 4’ st Mancini (Frosinone), 8’ st Stangoni (Frosinone).

Note: Ammoniti: Muccitelli (Frosinone), Carpentieri (Frosinone), Petraglia (Frosinone).

FERENTINO – Il derby lo porta a casa il Frosinone.

I giallazzurri nel turno infrasettimanale hanno affrontato e battuto la Lazio conquistando così il 4º posto in classifica superando il Pescara.

Partita preparata nel migliore dei modi da parte dei canarini, infatti nella prima frazione le due compagini hanno attuato una fase di attento studio, tanto da terminare il primo tempo 0-0

Nella ripresa però i padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo 4 minuti dal fischio della ripresa con Mancini.

Il gol del vantaggio ha mandato in tilt la compagine di mister Ruggeri e il Frosinone ne ha approfittato per raddoppiare con Stangoni.

