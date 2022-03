 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Fine settimana tutto in trasferta, tutte le compagini giovanili del Frosinone giocheranno lontano da Ferentino.

Aprirà le danze l’under 14 élite sabato contro il PC Tor Sapienza, i giallazzurri attualmente devono difendere il primato in classifica dall’assalto della Lodigiani, Accademia Calcio Roma e Accademia Frosinone.

Sempre nella giornata di sabato scenderanno in campo anche i più piccoli, gli Under 13 del campionato Pro, contro il Perugia.

Stesso avversario per tutte e tre le categorie nazionali: il Lecce.

I primi a scendere in campo contro i giallorossi saranno gli Under 15, alle 11:00 nel CS Kick Off, successivamente l’Under 17 (su un campo differente) e per ultimi gli under 16.

Chiudono la settimana sempre gli Under 14, nel campionato Pro, contro la Roma a Trigoria.

UNDER 17 – 16ª giornata

Domenica 20 marzo alle ore 11:00 – Parabita (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 16 – 15ª giornata

Domenica 20 marzo alle ore 12:00 – Cavallino (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 15 – 15ª giornata

Domenica 20 marzo alle ore 10:00 – Cavallino (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 14 élite – 19ª giornata

Sabato 19 marzo alle ore 15:30 – Tor Sapienza (RM)

PC Tor Sapienza – FROSINONE

UNDER 14 pro – 17ª giornata

Lunedì 21 marzo alle ore 17:00 – Trigoria (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 13ª giornata

Sabato 19 marzo alle ore 12:00 – Perugia (PG)

Perugia – FROSINONE

