 UNDER 14 PRO, TEST FERMANA SUPERATO. IL FROSINONE VINCE 2-0

FROSINONE: Giora (dal 30’ st Massella), Lama (dal 30’ st Riggi), Carlaccini, Muccitelli, Marini, Reali (dal 17’ st Summa), Cascone (dal 15’ st Ciucci), Rosa (dal 30’ st Magliozzi), D’Amico (dal 17’ st D’Arpino), Mancini, Stangoni (dal 17’ st Colafrancesco)

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato,

FERMANA: Del Moro, Fradiani, Cameli, Marcaccio, Zucchi, Cembrzynski, Ciarrocchini, R. Cameli, Bacalini, Canori, Manini.

A disposizione: Spataro, Cacchiarelli, Antonini, B. Cameli, Cicconi, Nannuzzi, Ruggeri, Vitali, Marcozzi.

Allenatore: Quandamatteo.

Arbitro: Sig. Romano della sezione di Cassino.

Marcatori: 23’ pt Mancini (Frosinone), 5’ st Cascone (Frosinone).

Note: ammoniti: Muccitelli (Frosinone).

FERENTINO – I giallazzurri Under 14 vincono e salgono al terzo posto in classifica superando la Ternana.

Il Frosinone, nel match valevole per la 21ª giornata di campionato, ha affrontato e superato brillantemente la Fermana con un secco 2-0. Un gol per tempo: Mancini al 23’ minuto del primo tempo ha sbloccato il risultato, Cascone nella ripresa ha siglato la rete del raddoppio.

I canarini anche nel match d’andata hanno portato a casa i tre punti imponendosi 1-3 a Fermo.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio