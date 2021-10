 UNDER 14, SCONFITTA DI MISURA (1-0) SUL CAMPO DELL’ACCADEMIA CALCIO ROMA

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Vaccaro, Petroni, Gubbiotti, Greco, Forlini, Cifani, Tiberti, Belfiore, Travaglini, Costantino, Calcabrini.

A disposizione: Crocetti, Lupi, Petrella, Puglietti, Proietti, Rendine, Vagnarelli, Legler.

Allenatore: Salerno.

FROSINONE: Giora, Marini, Ciucci, Muccitelli, Summa, Reali, Carpentieri, Mancini, D’Arpino, D’Amico, Petraglia.

A disposizione: Cera, Bonanni, Carlaccini, Pantano, Colafrancesco, Nigro, Stangoni.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig.na Longarini Camilla della sezione di Rieti.

Marcatori: 15’ st Costantino (Accademia Calcio Roma).

ROMA – Brusca battuta d’arresto del Frosinone under 14 di mister Broccolato.

I canarini, dopo il poker rifilato all’Atletico Lodigiani nel match d’esordio al campionato regionale d’eccellenza, non riescono a ripetere l’ottima prestazione e cadono sul campo dell’Accademia Calcio Roma.

Match con poche emozioni e poco calcio giocato ma a giovarne è stata l’Accademia che ha sfruttato l’occasione e al quarto d’ora della ripresa ha sbloccato il risultato con Costantino.

Il Frosinone ha provato una timida reazione ma non c’è stato nulla da fare e il match è terminato 1-0 a favore dei padroni di casa.

La prossima settimana match casalingo del Frosinone contro il Tivoli.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio