 Under 15, Ascoli-Frosinone 0-2

ASCOLI: Angeletti, Cavalieri, D’Agostino, Rossi (15′ st Mancini), Girlando, Ciabattoni (8′ st Capasso), Aloisi (8′ st Platania), Balducci, Di Mattia, Venanzi

A disposizione: Carfagna, Morosini, Amici, Bianchini, Cocci, De Rossi

Allenatore: Cusimano

FROSINONE: G. Rosa, lacobelli, Obeid, Frani, Valentino, Di Giuseppe, lonta, R. Rosa (35′ st Riggi), De Angelis (20′ st Morici), Taddei, Casagrande (35′ st Bonanno)

A disposizione: Scordati, Cacciotti, Sperduti, Galimberti, Ricci, Esposito

Allenatore: Oliveira

Marcatori: Taddei 4′ st, lonta 43′ st

Arbitro: Recchia di Ascoli Piceno; Assistenti: Buttafoco di San Benedetto del Tronto e Mandolesi di Fermo

Partita sporca e di carattere per il Frosinone che espugna il “C.S. Picchio Village” con un importante 0-2. Vincere in trasferta non è mai facile, soprattutto quando difronte hai una squadra aggressiva che non fa imprimere al massimo il proprio gioco. Nonostante queste difficoltà e la delicatezza della gara, gli uomini di Olivera sono stati praticamente perfetti. Il match si sblocca nel secondo tempo con Taddei, che dopo appena 4′ libera la gioia dei giallazzurri. Poche occasioni per i padroni di casa, che si rendono pericolosi maggiormente sulle palle inattive, cercando la fisicità di Balducci. Nell’ultima azione del match gli ospiti raddoppiano e volano a -2 dai playoff