 Under 16, Ascoli-Frosinone 2-0

ASCOLI: Attinelli, Tocchi, Pazzaglia, Donzelli, Valori, Di Teodoro, Seproni, Carano (34’st Angelino), Amadio, Di Salvatore, Verdone (6’st Pagnotta)

A disposizione: Dente, Macaccio, Marcoionni, Luzi, Scarpantoni, lachini, Manini

Allenatore: Monaco

FROSINONE: Giora, Gaguri (20′ st Grande), Colafrancesco (30′ st lannone), Forni (30′ st Castellani), Marini, Reali, Lama, Attanasio (30′ st D’Amico), Giacomel (11′ st Befani), Mancini, Carpentieri

A disposizione: Cera, Menghini, Abbriano, Petraglia

Allenatore: Marsella

Marcatori: Amadio 19′ pt, Donzelli 25′ pt

Arbitro: Bini di Macerata; Assistenti: D’Ettore e Carchesio di Lanciano

Esce sconfitta l’Under 16 dal “C.S. Picchio Village” contro l’Ascoli in un match equilibrato e incerto fino alla fine. Nonostante non ci sia stata una squadra che ha prevalso sull’altra, nel primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio con Amadio, che con un diagonale di pregevole fattura, batte l’incolpevole Giora. Pochi minuti più tardi, con un Frosinone probabilmente scosso per lo svantaggio, i bianconeri raddoppiano da calcio d’angolo con Valori, il quale è lasciato solo nell’area di rigore. I giallazzurri vanno più volte vicini alla rete che avrebbe riaperto i giochi, ma purtroppo sulla loro strada trovano un Attinelli in stato di grazia che cala la saracinesca