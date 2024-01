 Under 15, Bari-Frosinone 1-4

BARI: Cipolla, Dellino, Valoroso (37′ st Gisonda), Amorisco (37′ st Napoleone), Caputo (41′ st Magurean), Sangio (27′ st Di Molfetta), Santanelli, Pietraniello (41′ st Maurogiovanni), De Ruvo, Calculli (36′ pt Evangelista), Picciotti (37′ st Errico)

A disposizione: Loiacono, Silvestri

Allenatore: Anaclerio

FROSINONE: G. Rosa, lacobelli, Frani, Riggi, Sperduti (17′ st Valentino), Cacciotti, lonta, Esposito (12′ st R.Rosa), De Angelis (38′ st Casagrande), Taddei, Caschera (31′ st Eulisi)

A disposizione: Scordari, Obeid, Grande

Allenatore: Olivera

Marcatori: 23′ pt lonta, 36′ pt e 30′ st De Angelis, 8′ st Picciotti, 42′ st Casagrande

Arbitro: Farella di Taranto; Assistenti: Spinelli e Molino di Taranto

Anno nuovo, nuove vittorie. La nostra Under 15 espugna Bari per 1-4 contro un avversario ostico, che ricopre la media bassa classifica e che voleva a tutti i costi vincere questa gara per rialzarsi. I giallazzurri di Olivera sono stati perfetti per tutto l’arco della partita, concedendo poche azioni alla compagine di Anaclerio. Nel primo tempo, gli ospiti chiudono 0-2 con le marcature di Ionta e di De Angelis, mentre nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Picciotti. Il Frosinone la chiude con la doppietta di De Angelis e con la rete al 42′ di Casagrande, che fa consolidare il sesto posto nel girone, anche grazie al pareggio della Ternana contro il Catanzaro.