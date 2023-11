 Under 15, Frosinone-Lazio 2-0

FROSINONE: G.Rosa, Riggi, Cacciotti, Grande,Valentino (33’st lacobelli), Di Giuseppe (30’st Frani), lonta, R.Rosa, Eulisi (33’st Carbone), Taddei, Casagrande (17′ stDe Angelis)

A disposizione: Scordari, Sperduti, Paniccia, Ricci, Obeid

Allenatore: Olivera

LAZIO: D’Isanto, lovane, Ferrante, Cappuccini (38’st Bellissima), Miloiu, Canani, Morucci (1’st Materazzi), D’Agostino (10’st Florio), Clarizia (20’st La Grutta), Martellucci, Di Maggio

A disposizione: Quadrelli, Palancica, Ludica, Terracina, Diori, Florio

Allenatore: Assumma

Marcatori: 25’pt Ionta, 43’st Taddei

Arbitro: Balsamo di Tivoli; Assistenti: Filipponi di Tivoli, Sciscione di Latina

Vittoria all’inglese per i gialloazzurri di Olivera che si portano a casa la sfida contro la Lazio con le reti di Ionta e Taddei. Frosinone, che grazie a questi tre punti vola al sesto posto a 4 lunghezze proprio dai biancocelesti di Assumma. A metà del primo tempo la partita si sblocca con Ionta, che parte da posizione defilata, si accentra e non sbaglia, approfittando anche di qualche responsabilità di D’Isanto. Il definitivo 2-0 arriva negli ultimi sgoccioli della seconda frazione con Taddei, il quale si scaraventa sulla corta risposta del portiere ospite per trafiggerlo ancora una volta. Risultato importante che proietta il Frosinone nelle zone medio alte della classifica.