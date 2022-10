 UNDER 15, SALERNITANA CINICA E FROSINONE SCONFITTO (2-0)

SALERNITANA: Guacci, Tommasiello, Russo, Fumo (dal 19’ st Correale), Trapanese, Fortunato, Menduto (dal 32’ st Pierno), Pisa, Leotta (dal 39’ st Vocca), Ipemba (dal 1’ st Morabito), Paolino (dal 39’ st Vacca).

A disposizione: Verdoliva, Caccaviello, Vessa, Iliev.

Allenatore: Cerrato.

FROSINONE: Giora, Marini, Reali, Muccitelli (dal 32’ st Befani), Diglio (dal 21’ st Ponte), Mancini, Petraglia (dal 27’ pt Stangoni), D’Amico (dal 21’ st Giampaolo), Carpentieri, Giacomel (dal 32’ st Rosa), Colafrancesco (dal 1’ st Attanasio).

A disposizione: D’Onofrio, Pantano, Summa.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Tropiano della Sala Consilina; assistenti sigg. Carrozza e Iafante della sezione di Battipaglia.

Marcatori: 5’ pt Paolino (S), 35’ st Leotta (S).

Note: ammoniti: Leotta (S), Vocca (S); recupero: 1’ pt e 4’ st.

SALERNO – La Salernitana vince e porta a casa i 3 punti. I canarini di mister Mizzoni cadono 2-0 sotto i colpi di Paolino e Leotta.

Il risultato si sblocca dopo 5 minuti di gioco, Paolino parte in solitaria, affronta la retroguardia del Frosinone e con una conclusione sul primo palo beffa Giora e porta in vantaggio la Salernitana.

Gli ospiti non stanno a guardare e provano a riacciuffare il pareggio prima con Giacomel e poi con Carpentieri: il primo non riesce nel tap-in vincente su un cross dall’out di sinistra, il secondo invece conclude a rete di prima intenzione ma la sfera termina di pochissimo alta sopra la traversa.

Il primo tempo termina 1-0.

Nella ripresa il Frosinone, al 15’ minuto, trova il gol del pareggio ma il Sig. Tropiano della sezione di Sala Consilina ferma tutto per una carica sul numero uno della Salernitana.

Pochi minuti dopo ancora il Frosinone in fase offensiva, questa volta Giacomel impensierisce Guacci con una conclusione che si stampa sul palo.

Alla mezz’ora i giallazzurri si rendono ancora pericolosi con Marini che è bravo a calciare una punizione dalla lunga distanza ma la sfera scheggia la traversa.

Al 35’ minuto la Salernitana gela il Frosinone e raddoppia con Leotta.

Il match termina 2-0.

