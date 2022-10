 UNDER 16, SUPER FROSINONE! SALERNITANA BATTUTA 0-4

SALERNITANA: Palazzo, Basile, Palladino (dal 19’ st Ramondino), Flaminio (dal 19’ st Romano), Farina, D’Amore, Negro (dal 19’ st D’Aniello), Migliore (dal 18’ pt Barraco), Cantisani (dal 19’ st D’Addio), Chietti (dal 7’ st Gasparro), Cafaro (dal 7’ st Trezza).

A disposizione: Cafarelli, Amirante.

Allenatore: Landi.

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis, Cazora, Dolciami, Caliandro, Curzi, Bottoni, Diodati, Baptista, Ruggiero, Tocci.

A disposizione: Gabriele, Calabretta, Belli.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: sig. Rotondo della sezione di Frattamaggiore; assistenti sigg. Balbo della sezione di Caserta e Federico della sezione di Agropoli.

Marcatori: 3’ pt Curzi (F), 7’ pt e 2’ st Ruggiero (F), 32’ st Baptista (F).

Note: ammoniti: De Filippis (F); recupero: 1’ pt e 0’ st.

SALERNO – Domina il Frosinone under 16 contro i pari età della Salernitana.

I canarini presso il Centro sportivo Volpe di Salerno hanno superato in maniera brillante i granata con un netto 0-4.

A sbloccare il risultato ci pensa Curzi, dopo 3 minuti dal calcio d’inizio, e dopo 4′ minuti arriva il raddoppio di Ruggiero.

Nella ripresa è ancora il numero 10 ad andare in gol e a firmare la doppietta personale.

Al 32’ minuto Baptista archivia la pratica e cala il poker battendo Palazzo.

Nei minuti finali la Salernitana ha provato a segnare il gol della bandiera ma la retroguardia di mister Mancone ha arginato ogni azione offensiva.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio