 UNDER 16, ALLA LAZIO IL MATCH D’ANDATA. IL FROSINONE PROVA L’ASSALTO NEGLI ULTIMI 90 MINUTI

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis, Cazora (dal 25’ st Tiberi), Belloni, Caliandro, Curzi, Molignano (dal 32’ st Lupi), Diodati (dal 16’ st Riccone), Fiorito (dal 16’ st Belli), Ruggiero, Tocci (dal 1’ st Buonpane).

A disposizione: Marini, Dolciami, Calabretta, Bisogno.

Allenatore: Mancone.

LAZIO: Masi, Bencivenga, Trifelli (dal 34’ st Formisano), Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci, De Martino, Miconi (dal 25’ st Iencenelli), Chiucchiuini, Polito (dal 21’ st Pedrone)

A disposizione: Mazzù, Di Bartolomeo, Cangemi, Cucu, Mastrantoni, Plutinic.

Allenatore: Sciotti.

Arbitro: Sig. Giordani della sezione di Aprilia; assistenti: Sigg. Serra della sezione di Tivoli e Manni della sezione di Savona.

Marcatori: 20’ pt Francioli (L), 30’ pt Mocci (L), 4’ st Autogol (F).

Note: ammoniti: Tocci (F), Mancone (F), Miconi (L), De Martino (L), Nebuloso (L), Petrone (L); recupero: 3’ pt e 6’ st.

CEPRANO – I canarini under 16 escono sconfitti al “Vollero” di Ceprano nel match valevole per il match d’andata degli ottavi di finale ma il passaggio del turno non è compromesso perché ci sono ancora altri 90 minuti.

La Lazio approccia benissimo alla gara andando in vantaggio al 20’ minuto con Francioli per poi raddoppiare dieci minuti dopo con Mocci.

I capitolini chiudono la prima frazione sullo 0-2.

Nella ripresa il Frosinone gioca con il cuore e con la testa riuscendo ad accorciare le distanze grazie ad un autogol della retroguardia laziale.

Nelle ultime battute i canarini provano l’assalto finale ma la retroguardia di mister Sciotti non concede altro.

Il match termina 1-2.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio