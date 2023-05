 UNDER 15, FROSINONE SUPERATO DALLA ROMA. MATCH DA APPLAUSI PER I GIALLAZZURRI

ROMA: Marcaccini, Tosti, Carlaccini (dal 21’ st Luzi), Piermattei, Pallassini (dal 20’ st Modugno), Basile, Maccaroni (dal 12’ st Malafronte), Mariani, Vella (dal 28’ st Bonifazi), Teixeira (dal 28’ st Caviglia), Darboe (dal 28’ st Legrottaglie).

A disposizione: Sbaccanti, Patitucci, Di Marino.

Allenatore: Scala.

FROSINONE: Giora, Stangoni, Reali, Mancini, Attanasio (dal 35’ st Muccitelli), Pantano (dal 33’ st Giacomel), Lama, D’Amico (dal 35’ st Casagrande), Carpentieri, Callarà, Befani.

A disposizione: D’Onofrio, Cocchieri, Rosa, Summa, Colafrancesco, Caramanica.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig. Chirnoaga della sezione di Tivoli; assistenti: Sigg. Di Curzio e Gentilezza della sezione di Civitavecchia.

Marcatori: 12’ pt Carpentieri (F), 19’ pt Vella (R), 23’ pt Befani (F), 27’ st Luci rig. (R), 31’ st Modugno (R).

Note: ammoniti: Stangoni (F), Luzi (R).

ROMA – Arriva alla fine il percorso straordinario dei ragazzi guidati da mister Mizzoni. I giallazzurri hanno disputato una partita incredibile contro la Roma nonostante il pareggio per 1-1 del match d’andata, a Ceprano.

Partita pirotecnica con colpi di scena incredibili perché il Frosinone passa in vantaggio al 12’ minuto con Carpentieri che è bravo a battere Marcaccini. La Roma non sta a guardare e prova a ristabilire subito la parità provandoci in diverse occasioni fino a pareggiare i conti grazie a Vella.

I giallazzurri non danno tregua i padroni di casa e passano nuovamente in vantaggio con Befani. Nell’intervallo mister Scala da uno scossone ai suoi e infatti i giallorossi entrano in campo con un piglio diverso riuscendo a ribaltare la partita in 4 minuti: al 27’ Luci trasforma un calcio di rigore concesso dal Sig, Chirnoaga della sezione di Tivoli e al 31’ minuto Modugni completa la rimonta per il definitivo 3-2.

