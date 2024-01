 Under 16, Bari-Frosinone 1-1

BARI: Armenise, Giannico, Emiliano, Di Monte, Paparella, Padula, Monopoli (39′ st Soldani), Sivilli (21′ st Legrottaglie), Parisi (39′ t Continisio), Scarano (30′ st), Casillo

A disposizione: Fiore, Novembrino, Tartarone, Mundo, Falco

Allenatore: Lanera

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Marini, Reali, Befani, D’Amico (12′ st Castellani), Giacomel (38′ st Carlopio), Mancini, Caprentieri (38′ st Petraglia)

A disposizione: Vaccaro, Garufi, lannone, Menghini, Attanasio, Borghi

Allenatore: Marsella

Marcatori: 32’pt Sivilli, 6’st Befani

Arbitro: Spadavecchia di Molfetta; Assistenti: Cagnetta di Molfetta e Casaluce di Brindisi

Viene inaugurato con un pareggio il nuovo anno del Frosinone Under 16. Sull’ostico campo “Antonucci” di Bitetto, la squadra di Marsella non riesce ad andare oltre l’1-1. Inizio titubante dei ciociari che soffrono la partenza aggressiva dei padroni di casa che dopo 10′ si rendono pericolosi con Parisi, ma Giora è attento e devia in corner. Il gol del vantaggio arriva con Sivilli, il quale si gira in area di rigore e approfitta della passività della difesa giallazzurra per festeggiare l’1-0. La rete dello svantaggio smuove il Frosinone che si rende pericoloso con tante azioni fino alla fine del primo tempo, ma senza riuscire a portare negli spogliatoi l’equilibrio desiderato. Nel secondo tempo arriva la meritata rete del pareggio con Befani che raccoglie la sfera dopo la spizzata intelligente di Giacomel. La ripresa segue il copione della prima frazione; ospiti che premono tanto sull’acceleratore ma senza concretizzare i pericoli dalle parti di Armenise. Pareggio che ci lascia comunque al secondo posto, concedendoci la possibilità di allungare ulteriormente sulla Lazio, reduce dalla brutta sconfitta contro l’Empoli.