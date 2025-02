 UNDER 16 E UNDER 15, LE PAROLE DEI DUE TECNICI

Due vittorie che confermano il momento positivo del Frosinone Under 15 e Under 16. I ragazzi di mister Durante e Centioni, nell’ultimo fine settimana di gare, sono riusciti a battere la Juve Stabia con due ampi risultati: esultano con un largo 6-0 i 2009, rifilato invece il poker dai classe 2010. Di seguito le parole dei due tecnici ciociari sull’attuale momento stagionale.

Under 16, Centioni: “Contro la Juve Stabia è stata una partita combattuta nel migliore dei modi. Devo ringraziare i ragazzi perché hanno interpretato la sfida come l’avevamo preparata. Approfitto dell’occasione anche per ringraziare il mio staff che lavora tutte le settimane da agosto dando il massimo. Adesso i ragazzi stanno in un momento di forma fisica ottimale e, nonostante il terreno di gioco non nelle migliori condizioni, riescono ad esprimere anche con qualità tutte le proposte a cui li sottoponiamo in allenamento. Noi abbiamo un piccolo obiettivo e cerchiamo di fare il meglio che possiamo su ogni gara e alla fine tireremo le somme. In questo momento sono in difficoltà nello stilare la formazione, perché tutti i giocatori stanno dando il massimo e sta nascendo l’auto esigenza di fare bene. Sono molto soddisfatto, adesso pensiamo partita dopo partita”.

Under 15, Durante: “Il risultato della sfida contro la Juve Stabia penso che parli chiaro, anche se il campo non ci ha permesso di gestirla al meglio e siamo andati in sofferenza gli ultimi minuti. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, così come il secondo fino ai minuti finali. Nelle prime cinque di ritorno abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio ed è normale che quando metti questi punti qualcosa in classifica può succedere sempre. Noi non ci dobbiamo scordare da dove veniamo e quindi dovremo sempre lottare dando il massimo. I conti si faranno alla fine della stagione”.