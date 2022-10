 UNDER 16, VITTORIA DI MISURA SULLA BARI (1-0) E PRIMATO IN CLASSIFICA

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis, Cazora, Dolciami, Caliandro, Curzi (dal 1’ st Fiorito), Buonpane, Diodati, Baptista, Ruggiero (dal 31’ st Falli), Tocci (dal 36’ st Belloni).

A disposizione: Marini, Riccone, Mariniello, Molignano, Eulisi, Marsili.

Allenatore: Mancone.

BARI: Di Toma, Campanelli, Spadavecchia, Albo, Sassarini, Suriano, D’Ursi (dal 7’ st Montuori), Palumbo (dal 29’ st D’Elia), Di Mola (dal 7’ st Brigida), Polito (dal 29’ st Montani), Buonsante.

A disposizione: Sanrocco, Liso, Di Gioia, Battista, Di Cesare.

Allenatore: Anaclerio.

Arbitro: sig. Testani della sezione di Frosinone; assistenti sigg. Ruggiero e Vicalvi della sezione di Frosinone.

Marcatori: 28’ pt Ruggiero (F).

Note: ammoniti: Ruggiero (F), Spadavecchia (B).

FERENTINO – Basta un gol per portare a casa tre punti importantissimi e per proiettare il Frosinone in testa alla classifica a 12 punti in 5 partite giocate, a pari punti con la Roma.

Match delicato e mai scontato, risultato sempre in dubbio con le due compagini che si affrontano a viso aperto senza però lasciare troppi spazi.

Il Frosinone però è cinico e spietato, al 28’ minuto capitalizza al meglio un’azione offensiva che porta al gol Ruggiero, marcatura che regala ai giallazzurri la vittoria.

