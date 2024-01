 Under 16, Frosinone-Lecce 0-1

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Marini, Reali, Befani (37′ st Petraglia), Menghini (18′ st Castellani), Giacomel (14′ st lannone), Mancini (37′ st D’Amico), Carpentieri PANCHINA Vaccaro, Gafuri, Attanasio, Coluzzi, Petraglia, Borghi

Allenatore: Marsella

LECCE: Ciaccia, Magrì, Muya (13′ st Maiotti), Longo, Lerga (3′ st Basile), Palmieri, De Paolis, Candido (30′ st Matella), Guida, Marrocco, Margheriti

Allenatore: Marrocco. In panchina: Ferrari

Marcatori: 33′ st Basile

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale; Assistenti: Brizzi di Aprilia e Pignatiello di Formia

Passo falso per l’Under 16 che cade in casa contro il Lecce. Gara condizionata dagli episodi e dai troppi errori, soprattutto in fase di costruzione. Un bel primo tempo dal punto di vista tattico affrontato egregiamente da entrambe le compagini. Ovviamente con due squadre organizzate e ben messe sul terreno di gioco è difficile che la partita possa essere ricca di occasioni, infatti, c’è solo uno squillo degli ospiti con la pronta risposta di Giora. Nella seconda frazione, arrivano i famosi episodi annunciati. Mirenzi, già ammonito, entra in maniera scomposta su Guida prendendo il secondo giallo. In inferiorità numerica il Frosinone abbassa notevolmente il proprio baricentro, concedendo campo ai leccesi. Sugli sviluppi di calcio piazzato i giallorossi si portano in vantaggio con Basile, fortunato a deviare alle spalle di Giora. Negli ultimi minuti i padroni di casa provano il forcing offensivo, ma purtroppo senza trovare la rete del pareggio.