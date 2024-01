 Under 15, Frosinone-Lecce 0-2

FROSINONE: G.Rosa, Riggi (26′ st lacobelli), Obeid (26′ st Cacciotti), Grande, Sperduti (16′ st Valentino), Di Giuseppe, lonta, R.Rosa, De Angelis (38′ st Caschera), Taddei (1′ st

Esposito), Casagrande

A disposizione: Scordari, Galimberti, Frani, Ricci

Allenatore: Olivera

LECCE: Lupo, Mariano, Lattanzio, Bianco, Rollo (28′ st Bottalico), Specchia (22′ st Danese), Serra (26′ st Arcuti), De Vita, Felice, Spaseski, Persano

A disposizione: Lucarella, Camassa, Piccinno

Allenatore: Chevanton

Marcatori: 14′ pt Spaseski, 46′ st Arcuti

Arbitro: Randolfi di Roma 1; Assistenti: Corpolongo di Formia, Giustiniani di Albano Laziale

Il Lecce espugna il Meroni di Ripi battendo il Frosinone 0-2. Partita bloccata, condizionata da tanti falli, che hanno proposto un match spesso spezzettato che non è mai decollato definitivamente. Un ping pong di occasioni, soprattutto nel primo tempo, che non sono sfruttate da ambo le parti. Nel secondo tempo, come spesso accade in gare così bloccate, i giallorossi si portano in vantaggio da calcio d’angolo con Spaseski, dimenticato dalla retroguardia canarina. Allo scadere gli uomini di Chevanton la chiudono su contropiede con il neoentrato Arcuti, il quale scappa via e regala i tre punti ai leccesi