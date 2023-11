 Under 16, Frosinone-Salernitana  2-0

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni (37’st Attanasio), Marini, Reali, Befani (37’st Petraglia), Menghini (18’st Castellani), Carpentieri, Mancini, Giacomel (18’st Carlopio)

A disposizione: Cera, Gafuri, Iannone, Danieli, Petraglia

Allenatore: Marsella

SALERNITANA: Guacci, Tommasiello (1’st Impemba), Russo (36’pt Pisa), Mazzoleni (18’st Morabito), De Amicis, Siani, Menduto (18’st Correale), Belfiore (38’st Pierno), Leotta (28’st Barba), Vacca (28’st Tempre), Paolino

A disposizione: Verdoliva, Pascale Belati

Allenatore: De Santis

Marcatori: 5’st Mancini, 36’st Befani

Arbitro: De Paolis di Cassino; Assistenti: Brizzi e Negro di Aprilia

L’Under 16 corre, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sul cammino di Marsella si è presentata la Salernitana battuta per 2-0. Nel primi 20′ gli ospiti sono partiti aggressivi, senza creare spaventi dalla parte di Giora. A metà della prima frazione, i padroni di casa escono fuori e iniziano ad imprimere il solito gioco a cui siamo abituati, creando molteplici occasioni che non vengono materializzate in gol. Nella ripresa la musica cambia e immediatamente la gara si sblocca con Mancini. Bellissima azione che inizia dal basso direttamente da Giora, per poi concretizzarsi in vantaggio con il colpo di testa del numero 10, che batte Guacci. Il Frosinone vuole fortemente il raddoppio e lo trova allo scadere con Befani, che stoppa elegantemente e chiude il match