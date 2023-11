 Under 17, Frosinone-Roma  1-3

FROSINONE: Di Giosia, Falli (43’st Tiberi), Riccone (43’st Lupi sv), Diodati (28’st Menichelli), Zorzetto (43’st Cazora), Belloni, De Filippis, Pirani (28’st Calabretta), Fiorito, Tocci (1’st Buonpane), Ruggiero (14’st Centofante)

A disposizione: Marini, Noce

Allenatore: Mizzoni

ROMA: Stomeo, Marchetti (18’st Tesauro 5.5), Cama, Arduini Terlizzi, Candido, Coletta (1’st Ferrara), Belmonte (18’st Malafronte), De Caro (18’St Cinti), Panico, Scacchi (34’st Jurgec)

A disposizione: Sbaccanti, Lulli, Troiano, Valenza

Allenatore: Falsini

Marcatori: 3’pt Belmonte, 13’pt Zorzetto, 23’pt Coletta, 41’pt Scacchi

Arbitro: Iaia di Latina; Assistenti: Taboga e Tesi di Latina

Partita dal doppio volto quella che ha visto protagoniste Roma e Frosinone. Dopo soli 3′ i giallorossi sono già in vantaggio con Belmonte che perfeziona il bel cross di Coletta per lo 0-1. I padroni di casa non restano a guardare e si fanno coraggio andando vicini al gol del pari molte volte, e trovandolo al 13′ da calcio d’angolo con Zorzetto, che posizionato bene sul primo palo, impatta di testa per l’1-1. A fine primo tempo c’è il brutale sorpasso della squadra di Falsini; prima con Coletta e poi al 41′ con Scacchi. Nella ripresa la compagine di Mizzoni meritava migliori sorti, creando occasioni pericolose che però si concretizzano solo in pali e traverse, non permettendoci quantomeno di pareggiare l’incontro. Nonostante la sconfitta i ragazzi di Mizzoni restano nelle zone medio-alte della classifica, con il prossimo turno che sarà molto delicato sul campo dell’Ascoli.