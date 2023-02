 UNDER 17, BRUTTA SCONFITTA DEL FROSINONE CONTRO LA ROMA

AS ROMA: Guerrieri, Feola (dal 38′ st De Luca), Reale (dal 1′ st Carpineti), De Campos, Mirra (dal 34′ st Zinni), Obleac, Surricchio (dal 1′ st Morucci), Tumminelli (dal 1′ st Ragone), Della Rocca, Almaviva (dal 25′ st Ceccarelli), Papa (dal 34′ st Colasurdo).

A disposizione: Marin, Romano.

Allenatore: Ciaralli.

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino (dal 28′ st Bianchi), Shkambaj, Orlandi (dal 28′ st Fiorletta), Pelosi, De Rita, Schietroma (dal 39′ st Ambrosini), Silvestri (dal 16′ st Paparelli), Mezsargs (dal 39′ st Sitek), Centra (dal 16′ st Izzo), Bauco.

A disposizione: Gabriele, Iachini, Di Cristoforo.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Panici della sezione di Aprilia; assistenti: Sigg. Elisino della sezione di Ostia Lido e Scionti della sezione di Roma 1.

Marcatori: 10′ pt Bauco Rig. (F), 26′ pt Mirra (R), 5′ st e 23′ st Papa (R), 32′ st e 41′ st Della Rocca (R), 36′ st Ceccarelli (R).

Note: recupero: 1′ pt e 1′ st.

ROMA – Cade rovinosamente il Frosinone under 17 contro una Roma sempre sul pezzo.

I canarini di mister Ledesma si sono arresi 6-1 dopo il momentaneo vantaggio di Bauco ad inizio partita. Il numero 11 è stato bravo a spiazzare Guerrieri su calcio di rigore, penalty scaturito da un atterramento falloso di Feola ai danni di Mezsargs. Gli ospiti reggono tutto il primo tempo subendo solamente il gol del pareggio al 26′ minuto di Mirra.

Nella ripresa il Frosinone va in black out totale, la Roma ne approfitta e in campo riesce ad imporre il proprio gioco senza problemi: Papa al 5′ del secondo tempo batte Minicangeli e pochi minuti dopo, sempre il numero 11 della Roma, raddoppia e al 32′ minuto Della Rocca cala il poker.

Al 36′ minuto il Frosinone subisce il quinto gol dal subentrato Ceccarelli ed infine il sesto di nuovo da Della Rocca con un tiro dal limite dell’area.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio