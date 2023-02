 UNDER 14 ÉLITE, POKER ALL’ATLETICO TORRENOVA

FROSINONE: Scordari, Iacobelli (dal 18′ st Caramanica), Trulli, Sperduti, Di Giuseppe, Riggi (dal 28′ st Voidoc), Caschera (dal 18′ st Tomassetti), Pasquazi (dal 13′ st Ricci), Carbone (dal 13’st Fioretti), Eulisi (dal 8′ st Esposito), R. Rosa.

A disposizione: G. Rosa, Giurdanella, Casagrande.

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO TORRENOVA: Cupelli, Cocciarelli (dal 27′ st Cancre), Conti, Di Mambro, Falcone (dal 28′ st Cirulli), Filippini (dal 11′ st Croce), Giuliani (dal 1′ st Costantini), Loreti (dal 20′ st Di Benedetto), Matarrese (dal 9′ st Messica), Pedata (dal 27′ st Minchella), Ruvolo.

A disposizione: Panfilo, Distefano.

Allenatore: Cerquetani.

Arbitro: Sig. Savino della sezione di Frosinone.

Marcatori: 8’ pt Carbone (F), 19’ pt Riggi (F), 20’ pt Pedata (A), 32’ pt Pasquazi (F), 16’ st Ricci rig. (F).

RIPI – Quarta vittoria consecutiva per il Frosinone under 14, 41 punti totalizzati e un vantaggio di 5 punti sull’inseguitrice Nuova Tor Tre Teste.

Questa volta a cadere sotto i colpi dei giallazzurri è stato l’Atletico Torrenova, compagine romana attualmente 11ª in classifica.

Primo tempo frizzante, le due formazioni non si risparmiano e si affrontano a viso aperto ma i canarini partono meglio e sbloccano la gara all’8’ minuto grazie a Carbone.

Al 19’ minuto raddoppio Frosinone con Riggi ma nemmeno il tempo di esultare che gli ospiti accorciano le distanze con Pedata.

Prima della fine della prima frazione i padroni di casa allungano ancora portandosi sul 3-1 con la firma di Pasquazi.

Nella ripresa il Frosinone amministra bene il vantaggio e cala il poker al 16’ su un penalty calciato bene da Ricci.

Il match termina 4-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio