 Under 17, Frosinone-Ascoli 3-0

FROSINONE: Di Giosia, Riccone (31′ st Falli), Tiberi (31′ st Cazora), Tocci, Caliandro, Zorzetto, Buonpane (31′ st D’Amico), Pirani, Fiorito (41′ st Picciollo), De Filippis (20′ st Calabretta), Ruggiero (41′ st Pantano)

A disposizione: Barone, Diodati, Centofante

Allenatore: Mizzoni

PALERMO: Gabriele, Eulisi, Flaminio, Russo, Ledesma (1′ st Di Leo), Di Filippo (24′ st Mascaretti), Pellino (15′ st Calvaresi), Cenciarelli (15′ st Pettinari), Tatoscevitz (24′ st Boccitto), De Witt (24′ pt Barraco), Caramori (1′ st Mascaretti)

A disposizione: Attinelli, Cipollini

Allenatore: Giorgi

Marcatori: 30′ pt Ruggiero, 32′ pt Buonpane, 39′ pt Fiorito

Arbitro: Spagnoli di Tivoli; Assistenti: Nappi e Gneo di Latina

L’anticipo di giornata tra Frosinone e Ascoli finisce con la netta vittoria dei padroni di casa, che confermano ancora una volta di essere una delle squadre più interessanti della categoria. Succede tutto nel primo tempo con i giallazzurri che chiudono definitivamente i giochi, regalando a mister Mizzooni una ripresa all’insegna del possesso palla e della gestione del triplo vantaggio. Domani il Frosinone è atteso da un big match molto importante in casa della Roma, per recuperare l’incontro non disputato a causa della sosta nazionale con tanti uomini di Falsini impegnati con gli Azzurri.