 Under 17, Frosinone-Empoli 0-3

FROSINONE: Di Giosia, Falli (1′ st Cazora), De Filippis, Riccone (43′ st Tiberi), Zorzetto, Belloni, Buonpane (18′ st Centofante), Diodati, Fiorito (43′ st Belli), Pirani (37′ st Tocci), Ruggiero (43′ st Calabretta)

A disposizione: Marini, Lupi, Tocci

Allenatore: Mizzoni

EMPOLI: Versari, Antonini (43′ st Tsoulkanis), Berizzi (43′ st Chiaverini), Huqi, Bembnista, Rugani, Olivieri (10′ st Orlandi), Mazzi (43′ st Tavernini), Popov (35′ st Fanucchi), Mencon (35′ st Lauricella), Monaco (43′ st Rossetti)

A disposizione: Fioravanti, Bertellotti

Allenatore: Filippeschi

Marcatori: Monaco 46′ pt, Huqi 36′ st, Rossetti 46′ st

Arbitro: Burattini di Roma 1; Esposito di Formia e Serra di Tivoli

L’Empoli supera il Frosinone vincendo 0-3. Risultato che per quello che si è visto sul terreno di gioco, non rappresenta pienamente la realtà. La squadra di Mizzoni, soprattutto nel primo tempo crea tanto, ma senza concretizzare le molteplici occasioni create. A differenza dei giallazzurri, gli ospiti sono più cinici e pungono quando riescono ad uscire dalla propria metà campo. Proprio al 46′ Monaco, sbuca bene alle spalle della nostra difesa e batte Di Giosia, che non può fermare la conclusione ravvicinata del numero 11. Nel secondo tempo la musica non cambia: a fare la partita sono sempre i padroni di casa a dominare, con tanti pericoli creati, particolarmente da Ruggiero e Fiorito. Ma l’Empoli, proprio nel momento migliore del Frosinone, riesce a raddoppiare con Huqi, che la insacca sotto l’incrocio dei pali. Il gol dello 0-2 taglia le gambe alla squadra di Mizzoni, che subisce psicologicamente il doppio svantaggio e nel finale, subisce anche la rete del definitivo 0-3.