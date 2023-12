 Under 16, Frosinone-Catanzaro 1-5

FROSINONE: Giora, Mirenzi (17′ st lannone), Colafrancesco, Forni (24′ st Attanasio), Marini (17′ st Gafuri), Reali, Befani (24′ st Petraglia), Menghini (17′ st D’Amico), Giacomel (17′ st Carlopio) ,Mancini (17′ st Castellani), Carpentieri

A disposizione: Vaccaro, Danieli

Allenatore: Marsella

CATANZARO: Canino, D’Oppino, Miceli, Aloisio (36′ st Mancuso), Crispo (1′ st Raimondi), Grieco, Geraci (7′ st Fiorentino), Manfredi, Giovinazzo (31′ st Favarò), Mele (36′ st Morrone), Ferise (36′ st Morelli)

A disposizione: Le Rose, Rotundo, Misiani

Allenatore: Morello

Marcatori: Geraci 1′ pt, Betani 18′ pt, Manfredi 6′ st, Raimondi 28′ st, Aloisio 33′ st, Fiorentino 39′ st

Arbitro: Ercole di Latina ; Assistenti: La Posta di Frosinone e Cavasso di Aprilia

Il Catanzaro batte al Meroni di Ripi il Frosinone con un netto 1-5. Appena iniziata la gara, gli undici di Marsella vanno subito in svantaggio. Geraci, infatti ha tutto il tempo di stoppare e di insaccare la sfera alle spalle di Giora. Nonostante gli attacchi preponderanti degli ospiti, che sfruttano al meglio i troppi errori in fase di costruzione da parte dei giallazzurri, il risultato torna sui binari della parità grazie al gol di Befani, che su calcio di rigore è lucido a battere il portiere avversario. Il secondo tempo sembra la fotocopia della prima frazione, con i giallorossi che si riportano in avanti con Carpentieri, che si ritrova la palla sui piedi dopo la deviazione della barriera su calcio di punizione di Colafrancesco. Qualche sussulto del Frosinone che però non riesce a reagire, come fatto nella prima frazione, e i ragazzi di Morello dilagano.