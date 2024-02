 Under 17, Frosinone-Lazio 2-1

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis (33′ st Riccone), Belloni, Pirani (41′ st Tiberi), Caliandro, Zorzetto, Buonpane (41′ st Carpentieri), Diodati, Fiorito, Centofante (41′ st D’Amico), Ruggiero (33′ st Tocci)

A disposizione: Giora, Falli, Cazora, Calabretta,

Allenatore: Mizzoni

LAZIO: Mazzù, Scuto, Trifelli, Di Bartolomeo, Francioli (42′ st Fazio), Nebuloso, Curzi (34′ st Lauri), Santagostino (42′ st Fitto), Cardone, Chiucchiuini, Miconi (8′ st Mocci)

A disposizione: Maioli, Trabalzi, Napolitano, Canali, Politi

Allenatore: Alboni

Marcatori: 12′ pt Trifelli, 13′ st Centofante, 38′ st Centofante

Arbitro: Iudicone di Formia; Assistenti: Elisino di Ostia Lido e Passeri di Roma 1

Un grande Frosinone batte la Lazio di misura al Luigi Meroni di Ripi. A partire forte però sono gli ospiti che al 12′ si portano in vantaggio con Trifelli dopo un bello scambio in area di rigore ciociara. Dopo la rete dello svantaggio la compagine di Mizzoni si sblocca definitivamente, regalando grande calcio e sfiorando più volte già nel primo tempo il pareggio, ma i biancocelesti si salvano con un’ottima prestazione dell’estremo difensore Mazzù. Nella ripresa la musica non cambia, anzi, le tante azioni pericolose create nella prima frazione si tramutano in gol. Centofante sale in cattedra e trova l’1-1, con una straordinaria azione personale che si trasforma in una giocata di pregevole fattura per il pari meritato. A pochi minuti dal termine, ancora il 10 si prende i propri compagni sulle spalle e regala la seconda gioia della giornata, ma soprattutto i tre punti che catapultano il Frosinone al meglio per la sfida al Viola Park contro la Fiorentina, che guida la testa della classifica.