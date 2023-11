 Under 18, Bologna-Frosinone  3-0

BOLOGNA: Happonen, Barbaro, Brighi, De Stefano, Zilio, Beruschi, Lai (90′ Mahrani), Gattor (90′ Gian) Tordiglione (90′ Yakimenko), Ferrari (87′ Di Pasquazio), Olivero (61′ Maltoni)

A disposizione: De Falco, Mahrani, Soldà, Occhi

Allenatore: Della Rocca

FROSINONE: Giora, Cellupica (81′ Cozzolino), Paparelli, Silvestri (81′ De Rita), Pelosi 81′ Stano), Rizzo (55′ Fiorletta), Orlandi, Yanovskyy (81′ Moretta), Salvador (67′ Centra), Totti, Buttarazzi (55′ Coiro)

A disposizione: Gaudioso

Allenatore: Amelia

Marcatori: 43’pt Lai, 77′ Maltoni, 87′ Maltoni

Arbitro: Rashed di Imola; Assistenti: Sofia e Franzoni di Bologna

Il Frosinone cade a Bologna su un campo non in perfette condizioni che incide molto sulla gara, sia da una parte che dall’altra. Anche per questo nella prima frazione non si registrano pericoli o azioni interessanti. Per il vero primo squillo, che porta in vantaggio gli uomini di Della Rocca, si attende il 43′ con il gol di testa di Ferrari. Nella ripresa, forti dell’1-0, i rossoblù entrano più sciolti e gestiscono la partita. Allo scadere, il Bologna si aggrappa al neoentrato Maltoni che siglato una doppietta in 3′. Nella prima occasione sfrutta alla perfezione un contropiede, aiutato anche da Tordiglione e Ferrari, mentre nella marcatura del 3-0 stacca più in alto di tutti mettendo la sfera alle spalle di Giora