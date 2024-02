 Under 18, Frosinone-Fiorentina 2-3

FROSINONE: Lagonigro, Moretta (11’ st Carpineti), De Rita, Di Francesco, Pelosi, Cellupica, Aromatico, (35’ st Silvestri), Salvador (21’ st Centra), Antoci, Fiorito (11’ st Orlandi)

A disposizione: Barone, Yanovskyy, Coiro, Cozzolino, Fiorletta

Allenatore: Durante

FIORENTINA: Vannucchi, Giraudo, Trapani, Keita, Palazzesi (1’ st Lucchesi), Cuomo, Bartolini, Deli (23’ st Galassi), Generali, Vascotto (1’ st Giusti), Conti (1’ st Damato)

A disposizione: Lopez, Martini, Gozzini

Allenatore: Papalato

Marcatori: 46’ Pelosi, 49’ Autogol, 50’ Generali, 54’ Bartolini, 89’ Giusti

Arbitro: Giudice di Frosinone

Prova di carattere per gli uomini di Durante che non raccolgono i frutti di una buona gara disputata. La Fiorentina riesce a conquistare i tre punti in rimonta, contro un buon Frosinone. Succede tutto nella ripresa, nonostante la prima frazione ha visto i giallazzurri più volte vicini al gol del vantaggio. Match che si sblocca subito con l’eurogol di Pelosi, che dentro l’area di rigore al volo sfodera una conclusione bella e precisa allo stesso tempo. Uno-due micidiale dei padroni di casa che trovano dopo pochi minuti la rete del raddoppio con un ottimo Fiorito che procura un autogol clamoroso. Successivamente la Viola si sveglia accorciando con Generali e pareggiando con Bartolini. All’ultimo istante arriva la beffa per il Frosinone con la rete di Giusti che lascia l’amaro in bocca.