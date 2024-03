 Under 18, Frosinone-Hellas Verona 1-2

FROSINONE: Barone, Shkambaj, Cesari (33′ st Carpineti), Di Francesco, Pelosi, Cellupica (33′ st Yanovskyy), Fiorletta (18′ st Orlandi), Schietroma (25′ st Moretta), Salvador, Antoci (25′ st Centra), Aromatico

A disposizione: Gaudioso, Cozzolino, Pone, Trevisone.

Allenatore: Durante

HELLAS VERONA: Troselj, Doucoure (18 ‘st Zaba), Bellavigna, Silfver, Pallaro, Fagoni, Capitanio (33′ st Pasquali), Mecenero (1′ st Carlino), Vermesan (40′ st Pegoraro), Szimionas, Valenti (40’ st Ogomegbunam)

A disposizione: Esmanech, Signorini, Ceriani

Allenatore: Pagliuca

Marcatori: 39′ Shkambaj, 60′ Szimionas, 73′ Carlino

Arbitro: Morello di Tivoli; Assistenti: Ceci di Frosinone e Tasciotti di Latina

Il Frosinone esce sconfitto nello scontro diretto contro Hellas Verona per 1-2, nonostante sia riuscito ad andare in vantaggio nella prima frazione con Shkambaj. Buona prova dei padroni di casa che si sono arresi, anche con un po’ di sfortuna, agli scaligeri che hanno conquistato tre punti importanti in ottica classifica. Sconfitta che complica ulteriormente il cammino della compagine di Durante.