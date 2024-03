 Under 17, Fiorentina-Frosinone 1-0

FIORENTINA: Dolfi, Sturli, Perrotti, Bonanno, Ceccarini, Turnone, Keita (10′ st Senogo), Ciacci, Sardilli (18′ st Sanogo), Atzeni, Di Pierdomenico

A disposizione: Magalotti, Batignani, Arcadipane, Flachi, Maiorana, Italiano

Allenatore: Capparella

FROSINONE: Di Giosia, Buonpane, Belloni, Diodati, Caliandro, Zorzetto, De Filippis, Pirani, Fiorito (40′ st Riccone), Ruggiero (44′ st Tocci), Centofante (35′ st Cera)

A disposizione: Cazora, Falli, Tiberi, Pantano, Calabretta, Piciollo

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: 49′ st Senogo

Arbitro: Pascal di Pistoia; Assistenti: Alfieri e Rama di Livorno

Sconfitta amara per gli uomini di mister Mizzoni al Viola Park. La gara tra Fiorentina e Frosinone si conclude 1-0 per i padroni di casa che riescono a segnare il gol decisivo al 49′ con Senogo entrato dalla panchina. Sicuramente i giallazzurri meritavano un epilogo diverso per come sono scesi in campo interpretando al meglio la partita. Nel primo tempo non si sono registrate occasioni da gol né da una parte né dall’altra, con il due portieri Dolfi e Di Giosia inoperosi. Nel secondo tempo, invece molto meglio gli ospiti che hanno creato tante occasioni da gol prendendo anche una traversa clamorosa con Ruggiero a portiere battuto. Purtroppo a 30 secondi dalla fine la Fiorentina è riuscita a strappare i tre punti.