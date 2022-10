 VENEZIA-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR MINELLI DI VARESE

Sarà il signor Daniele Minelli di Varese a dirigere Venezia-Frosinone, gara valida per la 9.a giornata del campionato di serie BKT in programma venerdi 14 ottobre 2022 alle ore 20.30 allo stadio ‘Penzo’ di Venezia. Gli assistenti saranno i signori Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Andrea Niedda di Ozieri (Ss). Il Quarto Uomo designato è il signor Paride Tremolada di Monza. Al Var il signor Simone Sozza della sezione di Seregno (Mi), Avar il signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio