 ZAMPANO: “DOBBIAMO PENSARE ALLA GARA DI SABATO E NON RIPETERE GLI ERRORI”

FROSINONE – Un motore inesauribile. Un moto perpetuo. E adesso anche i gol, col Brescia sempre nel mirino. Francesco Zampano merita la ribalta: un eurogol da Premier Leaugue annullato per offside di Gatti che ‘impallava’ la visuale di Joronen e subito dopo il gol vero, da ‘rapinatore’ delle aeree di rigore, di fronte al principe di quella caratteristica Pippo Inzaghi.

Francesco, questa è una delle tue più belle prestazioni da quando sei a Frosinone?

“Non lo so. Sono però contento per il gol. Un po’ meno per il pareggio perché abbiamo disputato una grande partita sia a livello tattico che di squadra. Siamo andati a prenderli alti per tutta la gara, peccato”

Complimenti per i… gol. Nonostante la beffa finale un’ottima prestazione, cosa è cambiato rispetto lo scorso anno?

“Ci stiamo allenando sempre al 100%, non dipende da questo o dallo scorso anno. E’ il gruppo che fa la differenza, più ci diamo una mano e più facciamo bene e si ottiene il risultato. Stasera potevamo vincerla, siamo rammaricati. Ma nel calcio ci sta anche questo”

Bella prestazione della squadra. La sua coronata da un gol. Peccato per i due punti persi?

“Dobbiamo cercare di pensare alla gara di sabato e non ripetere gli stessi errori. Lo ribadisco, nel calcio può capitare anche al 91’ e poi abbiamo anche rischiato di perdere la partita. In questi casi bisogna stringere i denti, non andare sempre a tremila per mangiarci l’avversario. Adesso pensiamo alla partita di sabato”.

Un gol bellissimo annullato dal Var, un secondo fatto con rabbia e opportunismo. E’ una stagione davvero iniziata al meglio per te, senti fiducia del mister e dell’ambiente?

“Non è questione di sentire la fiducia. Siamo una grande squadra, partita bene dopo una preparazione iniziata ai primi di luglio. Corriamo ogni giorno, ci diamo una mano l’uno contro l’altro”.

