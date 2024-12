ZED Store e Frosinone Calcio ufficializzano la partnership per la stagione sportiva 2024/25. L’azienda ciociara con diversi punti vendita in provincia e un e-commerce su cui trovare le migliori selezioni di abbigliamento per uomo e donna, sarà il nuovo Sleeve Sponsor del Club di Viale Olimpia.

Il logo debutterà sulla manica in occasione del match di campionato contro il Sassuolo.