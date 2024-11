 PRIMAVERA, MISTER PESOLI POST FROSINONE – BARI

La Primavera riscatta la sconfitta di Ascoli e lo fa battendo nettamente il Bari 3-0. Risultato fondamentale per tenere a distanza le inseguitrici. Queste le parole nel post gara di mister Pesoli.

Grande vittoria, risultato tondo e una squadra che ha saputo gestire al meglio la partita…

“Nonostante la squadra non si sia espressa al meglio, i ragazzi sono stati bravi a gestire il match nel modo giusto, soffrendo con intelligenza, contro un ottimo Bari. Venivamo da dieci giorni di stop per la pausa delle Nazionali, tanti ragazzi si sono allenati con la prima squadra, sicuramente motivo d’orgoglio per noi e per la società, la maggior parte si sono riaggregati il venerdì, quindi abbiamo avuto meno equilibrio nella gestione del pallone, ma su questo lavoreremo in vista dei prossimi impegni. Vincere aiuta a vincere, questa squadra ha davvero tanto entusiasmo e propensione al lavoro, cosa non scontata”.

Dove si può ancora crescere?

“Questa è una squadra forte, che va sicuramente seguita e che può fare tanto da qui alla fine. C’è talento, ma allo stesso tempo vanno capite le fasi della partita e migliorata sempre di più l’intesa tra compagni”

Il primo posto in classifica aumenta la pressione?

“Essere primi è sicuramente bello e affascinante, fa piacere per i ragazzi, che hanno conquistato tutto questo attraverso un grande lavoro. Da qui alla fine del girone d’andata bisognerà lottare punto su punto e poi tireremo le prime somme”.