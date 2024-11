 PRIMAVERA, FROSINONE – BARI 3-0

Frosinone – Minicangeli, Hegelund, Corallini (dal 7’st Buonpane), Molignano, Pelosi, Shakmabaj, De Filippis, Ferizaj (dal 31’st Diallo), Mezsargs, Haoudi (dal 20’st Borgia) , Schietroma (dal 20’st Fiorito). A Disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Reali, Antonellis, Centra, Stoyanov, Befani, Carfagna. Allenatore: Pesoli

Bari – De Lucci, Pinto (dal 34’st Cafagna), Carrieri, Palumbo, Mavraj (dal 1’st Fravola), Spadavecchia (dal 39’st Polito), Campanelli, De Martino, Tedeschi (dal 39’st Virginia), Labianca (dal 24’st Dimola), Scarfetta. A disposizione: De Giosa, Albo, Cafagna, D’Elia, Polito, Suriano, Dimola, Virginia, Sanrocco. Allenatore: Di Bari

Arbitro: Antonio Liotta della sezione di Castellamare di Stabia

Assistenti: Giorgio Emanno Minafra della sezione di Roma 2 e Alessandro Rastrelli della sezione di Ostia

Marcatori: 28’pt Haoudi 16’st Mezsargs, 48’st Mezsarg

Ammoniti: 39’st Dimola, 43’st Pelosi

Ferentino – Per la nona giornata di campionato Primavera 2 il Frosinone ospita, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, il Bari. I giallazzurri di mister Pesoli partono subito forte ma è del Bari la prima vera occasione. Al settimo minuto Tedeschi in area di rigore calcia verso lo specchio della porta giallazzurra, ma Minicangeli si fa trovare pronto e devia il tiro. Al sedicesimo è invece il Frosinone che si rende pericoloso con Mezsargs che trovato in area di rigore da Ferizaj, colpisce al volo di prima intenzione ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al ventottesimo cambia la partita dopo un’azione rocambolesca in area di rigore del Bari, il pallone arriva tra i piedi di Haoudi che da fuori area di rigore calcia e trova la rete con l’aiuto della deviazione di un difensore ospite. Il Bari dopo la rete subita torna in vita e un minuto dopo colpisce il palo con Tedeschi. Il Frosinone riesce a riprendere il controllo e con il suo possesso palla addormenta la partita fino alla fine della prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con un Bari arrembante che cerca a più riprese la via del goal. Ci va molto vicino al sesto minuto con un colpo di testa di Tedeschi, ma il pallone termina al lato. Ancora Bari all’undicesimo minuto con Spadavecchia che solo, in area di rigore, calcia ma il pallone sibila sul palo lungo difeso da Minicangeli. Al quindicesimo però Ferizaj viene messo giù in area di rigore. L’arbitro Liotta della sezione di Castellamare di Stabia concede la massima punizione. Si presenta sul dischetto Mezsargs che sceglie l’angolo giusto e raddoppia per i giallazzurri. Dopo la rete del 2-0, il Bari cerca in qualche modo di rendersi pericoloso ma il Frosinone è compatto e mantiene alta la guardia, annullando ogni azione avversaria. Nell’ultimo minuto di gioco arriva anche la terza rete che chiude la partita con Mezsargs che dagli sviluppi di un’azione personale calcia di destro e con la complicità di un difensore barese trova il goal. Dopo i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Frosinone torna a vincere in campionato. Risultato finale 3-0.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio