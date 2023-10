 A FINE GARA LE PAROLE DI BAEZ A DAZN

BOLOGNA – A fine gara l’uruguaiano Baez intervistato ai microfoni di Dazn.

Baez, partita intensa tra due squadre di qualità. Come l’avete letta dal campo?

“Abbiamo fatto bene soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo c’è stato meno ritmo da parte nostra, loro sono venuti bene fuori ed hanno fatto due gol. Poi nel secondo tempo abbiamo provato fino alla fine a riprenderla ma loro sono stati bravi, avevamo di fronte una grande squadra. Per quanto ci riguarda, dobbiamo continuare a lavorare e dare sempre tutto fino alla fine”.

Anche chi è entrato in corsa, ha detto Di Francesco, ha mostrato presenza in campo. A dimostrazione che siete un gruppo vero.

“Siamo una squadra che deve lottare tutta insieme in blocco. Prima siamo un gruppo e poi una squadra di calcio che deve per forza dare il massimo in ogni partita. Il gruppo è comunque l’aspetto più importante”.

Tanti sudamericani in squadra, la ‘garra’ non vi manca…

“Abbiamo un obiettivo chiaro, la salvezza. Dobbiamo proseguire su questa squadra per arrivare a centrarlo”.

Oggi oltre 1.000 tifosi al seguito, in casa sono determinanti. La prossima sarà a Cagliari, in trasferta. Cosa ti aspetti?

“Sappiamo che il Cagliari è un rivale diretto. Dovremo fare una gara intelligente. Quanto ai tifosi, ci seguono e ci spingono tanto: li ringraziamo perché sono una parte grande del nostro gruppo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio